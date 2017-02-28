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9:57, 28 февраля 2017 485
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Ученые смоделировали падение огромных астероидов на Лондон и Берлин 1

Ученые смоделировали падение огромных астероидов на Лондон и Берлин

Британские специалисты провели исследование с целью оценить масштабы катастрофы, вызванной падением гигантских астероидов на Землю. Результаты опубликованы в электронной библиотеке, передает «Лента.ру».

Выяснилось, что астероид, рухнувший, например, на Лондон, привел бы к гибели более 8,7 миллиона человек. Всего же в британской столице проживает 13,9 миллиона горожан. Если бы небесное тело приземлилось на Берлин, то погибли бы не менее 3,5 миллиона человек из шести миллионов. Причиной миллионов жертв стало бы воздействие ударной волны и тепловое излучение.

Смоделировать ситуации, которые ученым удалось благодаря специальной компьютерной программе ARMOR (Asteroid Risk Mitigation Optimization and Research). За основу специалисты приняли астероид диаметром 200 метров и плотностью 3,1 тонны на кубический метр, который врезается в Землю со скоростью 20 километров в секунду и под углом 45 градусов.


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