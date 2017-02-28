Александр Ткачев посетит Рязанскую область

Рязанскую область посетит министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Об этом сообщил врио губернатора Николай Любимов журналистам на экономическом форуме в Сочи во вторник, 28 февраля.
«Он в курсе самых крупных наших проектов, он обещал нам всяческое содействие и помощь, обещал приехать в регион в ближайшие месяцы, обещал посмотреть все на месте», — сказал Любимов. Он выразил надежду на получение дополнительных субсидий от Минсельхоза, «поскольку у нас имеются достаточно большие потребности». «Александр Николаевич [Ткачев] в курсе наших проблем и особенностей нашего сельхозпроизводства. Я думаю, у нас получится с ним хороший диалог», — заметил врио губернатора.