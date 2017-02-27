В аварии на улице Гагарина пострадали три человека

В аварии, которая произошла в Рязани в ночь на воскресенье, 27 февраля, пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел на улице Гагарина около радиоуниверситета.
Водитель BMW выехал на «встречку» и столкнулся с Kia Rio под управлением 32-летнего мужчины и Hyundai Solaris, за рулем которого находился 24-летний рязанец.
В результате ДТП 26-летнего водителя BMW доставили в больницу. Также за медпомощью обращались водитель и 23-летний пассажир Hyundai.
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