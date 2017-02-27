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14:42, 27 февраля 2017 813
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Священники из 18 регионов посетили рязанскую колонию

Священники из 18 регионов посетили рязанскую колонию

Священники из 18 регионов посетили рязанскую исправительную колонию №5. Об этом сообщил сайт регионального УФСИН России.

Делегацию сопровождали помощник начальника регионального УФСИН России по работе с верующими Николай Кутаков и председатель епархиального отдела по тюремному служению на территории Скопинской епархии священник Сергий Леонтьев. Гости посетили расположенный на территории жилой зоны колонии храм в честь святителя Николая Чудотворца Архиепископа Мирликийского. Они приняли участие в молебном песнопении, побеседовали с осужденными православной общины, а также посмотрели условия содержания и ознакомились с организацией питания в столовой и условиями труда в производственной зоне.

Осужденные вручили каждому гостю книгу «Рождение от духа» священника Александра Геронимуса и просвиры.

Отмечается, что все священники проходят обучение в Академии ФСИН России.

Фото сайта УФСИН России по Рязанской области


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