Полицейские опубликовали фото смертельной аварии под Шацком

Полицейские опубликовали фотографии смертельной аварии, которая произошла в субботу, 25 февраля, под Шацком. Кадры появились на
На 134 километре трассы Тамбов — Шацк столкнулись Kia и Toyota.
Напомним, в результате ДТП
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Фото: УМВД по Рязанской области
Полицейские опубликовали фотографии смертельной аварии, которая произошла в субботу, 25 февраля, под Шацком. Кадры появились на
На 134 километре трассы Тамбов — Шацк столкнулись Kia и Toyota.
Напомним, в результате ДТП
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