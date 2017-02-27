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16:24, 27 февраля 2017 72
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На Урале семья отсудила у больницы 600 тысяч рублей

На Урале семья отсудила у больницы 600 тысяч рублей

Фото: Pixabay.com

На Урале семья отсудила у больницы 600 тысяч рублей. Учреждение выплатит моральную компенсацию в пользу девочки, ставшей инвалидом из-за неправильного оказания медпомощи, передает «РИА Новости».

В прокуратуре уточнили, что в возрасте трех дней новорожденной девочке в Краснотурьинской городской больнице сделали прививку от туберкулеза БЦЖ. В возрасте 1 год 1 месяц у ребенка диагностировано осложнение БЦЖ-вакцинации.

«Диагноз определен врачами городской больницы неверно, что повлекло ухудшение состояния здоровья девочки и более тяжкие последствия для здоровья, которые могли бы не наступить в случае своевременного и правильного оказания медицинской помощи, адекватной имеющемуся заболеванию», — отметили в прокуратуре.

Правильный диагноз установили через два месяца после обращения за медицинской помощью. В итоге в областной детской клинической больнице №1 ребенка дважды прооперировали. В течение длительного периода девочка проходила восстановительные процедуры. Сейчас ей установили инвалидность.


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