На Урале семья отсудила у больницы 600 тысяч рублей. Учреждение выплатит моральную компенсацию в пользу девочки, ставшей инвалидом из-за неправильного оказания медпомощи, передает «
В прокуратуре уточнили, что в возрасте трех дней новорожденной девочке в Краснотурьинской городской больнице сделали прививку от туберкулеза БЦЖ. В возрасте 1 год 1 месяц у ребенка диагностировано осложнение БЦЖ-вакцинации.
«Диагноз определен врачами городской больницы неверно, что повлекло ухудшение состояния здоровья девочки и более тяжкие последствия для здоровья, которые могли бы не наступить в случае своевременного и правильного оказания медицинской помощи, адекватной имеющемуся заболеванию», — отметили в прокуратуре.
Правильный диагноз установили через два месяца после обращения за медицинской помощью. В итоге в областной детской клинической больнице №1 ребенка дважды прооперировали. В течение длительного периода девочка проходила восстановительные процедуры. Сейчас ей установили инвалидность.