На церемонии «Оскара» ошиблись с победителем. Объявлявший главную награду кинопремии Уоррен Битти объявил «Лучшим фильмом» мюзикл «Ла-Ла Ленд». Награда же предназначалась картине «Лунный свет», передает «
Организаторы сообщили об ошибке лишь после того, как съемочная группа «Ла-Ла Ленда» вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь.
«Это не шутка, «Лунный свет» выиграл «Лучшую картину», — сказал вышедший на сцену представитель премии.
Как оказалось, Битти получил ошибочный конверт и поэтому назвал не того победителя.
«Я открыл конверт — там было написано Эмма Стоун «Ла-Ла-Ленд», — рассказал актер.
Победу Эммы Стоун за главную роль в «Ла-Ла-Ленде» объявили перед представлением главной номинации вечера. По словам Битти, именно из-за этого он не сразу объявил победителя. Аудитория посчитала, что актер намеренно «играет на нервах» номинантов.
Всего в главной категории «Оскара» представили девять фильмов: «Ла-Ла Ленд», «Лев», «Прибытие», «Скрытые фигуры», «Любой ценой», «По соображениям совести», «Лунный свет», «Манчестер у моря» и «Ограды».