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10:32, 27 февраля 2017 375
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На церемонии «Оскара» ошиблись с победителем

На церемонии «Оскара» ошиблись с победителем

На церемонии «Оскара» ошиблись с победителем. Объявлявший главную награду кинопремии Уоррен Битти объявил «Лучшим фильмом» мюзикл «Ла-Ла Ленд». Награда же предназначалась картине «Лунный свет», передает «РИА Новости».

Организаторы сообщили об ошибке лишь после того, как съемочная группа «Ла-Ла Ленда» вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь.

«Это не шутка, «Лунный свет» выиграл «Лучшую картину», — сказал вышедший на сцену представитель премии.

Как оказалось, Битти получил ошибочный конверт и поэтому назвал не того победителя.

«Я открыл конверт — там было написано Эмма Стоун «Ла-Ла-Ленд», — рассказал актер.

Победу Эммы Стоун за главную роль в «Ла-Ла-Ленде» объявили перед представлением главной номинации вечера. По словам Битти, именно из-за этого он не сразу объявил победителя. Аудитория посчитала, что актер намеренно «играет на нервах» номинантов.

Всего в главной категории «Оскара» представили девять фильмов: «Ла-Ла Ленд», «Лев», «Прибытие», «Скрытые фигуры», «Любой ценой», «По соображениям совести», «Лунный свет», «Манчестер у моря» и «Ограды».


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