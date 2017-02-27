Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:52, 27 февраля 2017 363
 0    0

Грабившую рязанских пенсионерок рецидивистку заключили под стражу

Грабившую рязанских пенсионерок рецидивистку заключили под стражу

Ранее судимую жительницу Курской области, которая ограбила двух рязанских пенсионерок, заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района города.

Известно, что в декабре 2016 года 40-летняя нарушительница проникала в частные дома в поселках Недостоево и Семчино через незапертые двери.

Напомним, таким образом злоумышленница похитила у 76-летней рязанки сто тысяч рублей, а также кошелек с пятью тысячами из дома 75-летней местной жительницы.

По ходатайству следственных органов задержанную заключили под стражу, ей предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
10:12, 27 февраля 2017
В аварии на улице Гагарина пострадали три человека
9:14, 27 февраля 2017
Рязанец устроил дебош в московской гостинице
8:52, 27 февраля 2017
Грабившую рязанских пенсионерок рецидивистку заключили под стражу
8:20, 27 февраля 2017
В центре Рязани нарушитель провез автоинспектора на капоте автомобиля. Видео
14:39, 26 февраля 2017
В Казахстане потерпел крушение частный вертолет, есть пострадавшие
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Так, новый ресторан «Есенин» на Первомайском проспекте заранее объявляет: каждый гость будет приятно удивлен.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 53 173
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 20
11:04, 15 февраля 2017 44 723
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 41 049
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 30 827
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
15:59, 15 февраля 2017 25 822
Пьяные мужчины устроили дебош в рязанской стоматологической клинике. Фото 1
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум