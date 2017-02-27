Грабившую рязанских пенсионерок рецидивистку заключили под стражу

Ранее судимую жительницу Курской области, которая ограбила двух рязанских пенсионерок, заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района города.
Известно, что в декабре 2016 года 40-летняя нарушительница проникала в частные дома в поселках Недостоево и Семчино через незапертые двери.
Напомним, таким образом злоумышленница похитила у 76-летней рязанки сто тысяч рублей, а также кошелек с пятью тысячами из дома 75-летней местной жительницы.
По ходатайству следственных органов задержанную заключили под стражу, ей предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.