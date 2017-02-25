Юнармейский биатлон может появиться в России зимой 2018 года. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на Третьих зимних Всемирных военных играх в Сочи, передает «
Инициаторами создания юнармейского биатлона выступают известные отечественные спортсмены.
«Наши великие биатлонисты, олимпийские чемпионы вовлечены в юнармейское движение. Они этим увлечены, заражены, меня это очень радует, потому что я и сам этим увлечен. Они предложили сделать юнармейский биатлон. Я это поддержал, и, думаю, у нас, наверное, уже следующей зимой появится юнармейский биатлон. Потому что этого хотят, прежде всего, именно юнармейцы», — отметил Шойгу.
Министр подчеркнул, что на соревнованиях оружие будет пневматическое, а бегать по трассам на лыжах подростки, скорее всего, станут без винтовок: их закрепят за рубежами ведения огня.
По словам Шойгу, уже фактически завершена подготовка к проведению юнармейской «Гонки героев» по аналогии со «взрослым» вариантом.
«Конечно, она не такая сложная как, скажем, для Рязанского училища ВДВ или для спецназа. Но она тоже серьёзная, и самое главное — это тоже сделано по настоятельной просьбе самих же ребят. А дальше будем развивать разные экстремальные виды спорта — пейнтбол, страйкбол и другие!» — сказал Шойгу.