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14:16, 25 февраля 2017 80
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Юнармейский биатлон может появиться в России зимой 2018 года

Юнармейский биатлон может появиться в России зимой 2018 года

Фото: Pixabay.com

Юнармейский биатлон может появиться в России зимой 2018 года. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на Третьих зимних Всемирных военных играх в Сочи, передает «РИА Новости».

Инициаторами создания юнармейского биатлона выступают известные отечественные спортсмены.

«Наши великие биатлонисты, олимпийские чемпионы вовлечены в юнармейское движение. Они этим увлечены, заражены, меня это очень радует, потому что я и сам этим увлечен. Они предложили сделать юнармейский биатлон. Я это поддержал, и, думаю, у нас, наверное, уже следующей зимой появится юнармейский биатлон. Потому что этого хотят, прежде всего, именно юнармейцы», — отметил Шойгу.

Министр подчеркнул, что на соревнованиях оружие будет пневматическое, а бегать по трассам на лыжах подростки, скорее всего, станут без винтовок: их закрепят за рубежами ведения огня.

По словам Шойгу, уже фактически завершена подготовка к проведению юнармейской «Гонки героев» по аналогии со «взрослым» вариантом.

«Конечно, она не такая сложная как, скажем, для Рязанского училища ВДВ или для спецназа. Но она тоже серьёзная, и самое главное — это тоже сделано по настоятельной просьбе самих же ребят. А дальше будем развивать разные экстремальные виды спорта — пейнтбол, страйкбол и другие!» — сказал Шойгу.


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