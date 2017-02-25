В пятницу, 24 февраля, СМИ опубликовали информацию о том, что в Уфе частично обрушилась крыша торгового центра «Мега». Об этом со ссылкой на представителей МЧС передает «
Инцидент произошел около 18:00, посетителей экстренно эвакуировали. Предполагалось, что обрушение произошло из-за снега, скопившегося на кровле здания.
Спасатели выехали на место происшествия, чтобы проверить информацию, а торговый центр закрыли на час раньше.
Однако позже представители «Меги» опровергли эту информацию. По их словам, магазин временно приостановил работу по техническим причинам.
«Усиление ветровой нагрузки и повышение температуры воздуха привели к увеличению снеговой нагрузки на кровле до уровня выше среднего», — рассказали в торговом центре.
О времени открытия магазина пока не сообщается.