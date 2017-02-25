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20:51, 25 февраля 2017 460
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В Лос-Анджелесе назвали худший фильм года

В Лос-Анджелесе назвали худший фильм года

В Лос-Анджелесе объявили победителей премии «Золотая малина» — награды за худшие достижения в кинематографе. Худшим фильмом года признали документальную картину «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии», передает «Медуза».

Всего «Америка Хиллари» получила четыре премии: помимо главной номинации, она выиграла в категориях «Худший режиссер» и «Худший актер» (в обеих был представлен Динеш ДʼСоуза), а также «Худшая актриса» (Бекки Тернер).

Еще одним победителем премии «Золотая малина» стал фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» — он также выиграл в четырех категориях. В частности, Бен Аффлек и Генри Кавилл получили награду как худший актерский ансамбль.

Приз за восстановление репутации (единственная положительная награда «Золотой малины») достался Мэлу Гибсону, снявшему фильм «По соображениям совести». Эта картина выдвинута на «Оскар» в шести номинациях.

Фото из Википедии


© RZN.info

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