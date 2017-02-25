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8:49, 25 февраля 2017 522
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В Австралии акула-людоед преследовала серфера. Видео

В Австралии акула-людоед преследовала серфера. Видео

В Австралии сняли на видео, как акула-людоед преследовала серфера. Ему чудом удалось избежать нападения, передает «РИА Новости».

Инцидент произошел недалеко от города Баллина в штате Новый Южный Уэльс летом 2016 года. Видео сделано при помощи беспилотника. На кадрах видно, что большая белая акула, известная как акула-людоед, проплыла от серфера на расстоянии меньше метра. Мужчина болтал ногами в воде в ожидании следующей волны, не подозревая об опасности. Возможно, изначально акула преследовала другого серфингиста, который на видео ловит волну. В итоге хищница передумала нападать и внезапно поплыла в другую сторону.

Отмечается, что с 2014 года в этом районе произошло как минимум 11 нападений акул на людей, два из которых закончились трагически.


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