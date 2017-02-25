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9:25, 25 февраля 2017 338
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Отец умершей в рязанском роддоме девочки рассказал о новой трагедии в семье

Отец умершей в рязанском роддоме девочки рассказал о новой трагедии в семье

Отец умершей в рязанском роддоме девочки рассказал о новой трагедии в семье. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максим сообщил, что в аварии 23 февраля погиб его дедушка. Мужчина ищет свидетелей ДТП.

Авария произошла на на 308-м километре федеральной трассы М6 (Р22) Москва-Тамбов в направлении Тамбова. В 9:40—10:00 часов столкнулись автомобили Chevrolet Niva и Jeep Cherokee.

«В страшной аварии погиб мой дедушка, управляя автомобилем Шевроле Нива. Авария произошла при странных обстоятельствах с автомобилем Jeep cherokee. Очень прошу любых свидетелей и очевидцев аварии откликнуться и сообщить любые подробности или передать записи с видеорегистратора», — попросил Максим.

Те, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, могут связаться с ним по телефону +7 (920) 630-01-23.

Напомним, несколько месяцев назад у Максима и его супруги Валерии в роддоме умер ребенок. Роженица была без наблюдения врачей почти четыре часа. После этого медики провели кесарево сечение и извлекли мертвого младенца.

В роддоме №2 заявили, что девочка скончалась из-за инфекции, которую женщина перенесла во время беременности. Родители погибшего ребенка уверены, что трагедия произошла из-за халатности врачей. По данному факту возбудили уголовное дело. Сюжет о смерти ребенка опубликовал Life.


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