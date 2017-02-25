Отец умершей в рязанском роддоме девочки рассказал о новой трагедии в семье. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максим
Авария произошла на на 308-м километре федеральной трассы М6 (Р22) Москва-Тамбов в направлении Тамбова. В 9
«В страшной аварии погиб мой дедушка, управляя автомобилем Шевроле Нива. Авария произошла при странных обстоятельствах с автомобилем Jeep cherokee. Очень прошу любых свидетелей и очевидцев аварии откликнуться и сообщить любые подробности или передать записи с видеорегистратора», — попросил Максим.
Те, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, могут связаться с ним по телефону
Напомним, несколько месяцев назад у Максима и его супруги Валерии в роддоме
В роддоме №2 заявили, что девочка скончалась из-за инфекции, которую женщина перенесла во время беременности. Родители погибшего ребенка уверены, что трагедия произошла из-за халатности врачей. По данному факту