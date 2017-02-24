Появился первый рендер конкурента кроссовера Nissan Juke от Hyundai

В сети появилась новая визуализация южнокорейского компактного SUV разрабатываемого компаний Hyundai. Новинку называют главным потенциальным конкурентом для известного японского кроссовера Nissan Juke, передает «
Рендер был основан на многочисленных шпионских снимках прототипа модели и информации, которая просочилась в СМИ. Новинка создана на базе платформы i20 и может оснащаться системой переднего или полного привода. Дизайн кузова паркетника выполнен в стилистике концептуального Intrado, который демонстрировали еще три года назад. А вот салон кросса многое взял от более современных i30 и Tucson.
Точные технические данные и стоимость авто пока не сообщается. Но эксперты полагают, что внедорожник оснастят новыми турбированными моторами объемом 1,6 литра разной мощности. Кроме того будет выпущена и гибридная версия кросса.