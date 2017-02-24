Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:04, 24 февраля 2017 589
 0    0

Появился первый рендер конкурента кроссовера Nissan Juke от Hyundai

Появился первый рендер конкурента кроссовера Nissan Juke от Hyundai

В сети появилась новая визуализация южнокорейского компактного SUV разрабатываемого компаний Hyundai. Новинку называют главным потенциальным конкурентом для известного японского кроссовера Nissan Juke, передает «Экономика сегодня».

Рендер был основан на многочисленных шпионских снимках прототипа модели и информации, которая просочилась в СМИ. Новинка создана на базе платформы i20 и может оснащаться системой переднего или полного привода. Дизайн кузова паркетника выполнен в стилистике концептуального Intrado, который демонстрировали еще три года назад. А вот салон кросса многое взял от более современных i30 и Tucson.

Точные технические данные и стоимость авто пока не сообщается. Но эксперты полагают, что внедорожник оснастят новыми турбированными моторами объемом 1,6 литра разной мощности. Кроме того будет выпущена и гибридная версия кросса.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
19:04, 24 февраля 2017
Появился первый рендер конкурента кроссовера Nissan Juke от Hyundai
16:51, 24 февраля 2017
Первый после декабрьской аварии «Прогресс» причалил к МКС
12:27, 24 февраля 2017
СМИ рассказали о характеристиках новой Nokia 3310
17:30, 23 февраля 2017
NASA обнаружило три пригодные для жизни планеты
10:43, 23 февраля 2017
Tesla назвала сроки запуска в серийное производство нового автомобиля
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Антон Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах ГК «ЕДИНСТВО»

Антон Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах ГК «ЕДИНСТВО»

В интервью RZN.info Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах крупнейшей строительной компании региона.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 49 738
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 19
11:04, 15 февраля 2017 43 961
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 40 184
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 30 379
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 27 418
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум