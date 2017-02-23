В селе Дядьково пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты

Во вторник, 21 февраля, в селе Дядьково загорелся жилой кирпичный дом. Об этом пишет ИД «
По предварительным данным, 66-летний хозяин дома, курил в постели и, уснув, уронил непотушенную сигарету.
«В доме были закрыты все окна и двери. Без притока кислорода огонь потух, однако хозяин дома отравился угарным газом», — прокомментировал заместитель начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Тимофей Буканов.
Пожарные констатировали смерть мужчины. Дом остался стоять без внешних повреждений — пострадала только внутренняя отделка и мебель.
Фото ИД «Пресса»