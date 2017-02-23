Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:26, 23 февраля 2017 719
 0    0

Скотланд-Ярд впервые возглавит женщина

Скотланд-Ярд впервые возглавит женщина

Фото: Pixabay.com

Скотланд-Ярд впервые возглавит женщина. Крессида Дик сменит на посту главу полиции сэра Бернарда Хоган-Хоу, передает «РИА Новости».

Предшественник Дик руководил британской полицейской структурой с 2011 года, Крессида была его заместителем. После прихода 56-летней Дик на новую должность, Национальным агентством по борьбе с тяжкими преступлениями, Национальным советом полиции также будут руководить женщины.

Решение о назначении Дик на на должность главы Скотланд-Ярда приняли после консультаций с мэром Лондона Садиком Ханом.

Скотланд-Ярд обеспечивает безопасность в Лондоне, охраняет королевскую семью и сотрудников иностранного дискорпуса, а также регулирует вопросы борьбы с терроризмом на общенациональном уровне.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:30, 23 февраля 2017
Собака президента Финляндии покорила соцсети. Фото
15:26, 23 февраля 2017
Скотланд-Ярд впервые возглавит женщина
13:40, 23 февраля 2017
«Автостат» назвал регионы России с наибольшими продажами автомобилей Lada
13:15, 23 февраля 2017
Австралийская официантка вытащила из кафе за хвост двухметрового варана. Видео
12:59, 23 февраля 2017
В Москву доставили тело Виталия Чуркина
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Так, новый ресторан «Есенин» на Первомайском проспекте заранее объявляет: каждый гость будет приятно удивлен.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 48 501
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 19
11:04, 15 февраля 2017 43 610
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 39 763
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 30 017
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 27 114
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум