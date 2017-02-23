Скотланд-Ярд впервые возглавит женщина. Крессида Дик сменит на посту главу полиции сэра Бернарда Хоган-Хоу, передает «
Предшественник Дик руководил британской полицейской структурой с 2011 года, Крессида была его заместителем. После прихода 56-летней Дик на новую должность, Национальным агентством по борьбе с тяжкими преступлениями, Национальным советом полиции также будут руководить женщины.
Решение о назначении Дик на на должность главы Скотланд-Ярда приняли после консультаций с мэром Лондона Садиком Ханом.
Скотланд-Ярд обеспечивает безопасность в Лондоне, охраняет королевскую семью и сотрудников иностранного дискорпуса, а также регулирует вопросы борьбы с терроризмом на общенациональном уровне.