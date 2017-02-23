«Автостат» назвал регионы России с наибольшими продажами автомобилей Lada

Специалисты аналитического агентства «Автостат Инфо» провели исследование российского автомобильного рынка по итогам продаж января 2017 года. Аналитики составили список регионов России, где фиксируется наибольший спрос на автомобили бренда Lada, передает «
Согласно данным аналитиков, в январе 2017 года модели бренда Lada на автомобильном рынке России разошлись тиражом в 15 322 экземпляра, что на 2,8% меньше, чем по итогам продаж января 2015 года. Наибольшей популярностью автомобили компании «АвтоВАЗ» пользовались в Татарстане. Отмечается, что в данном регионе владельцами новых автомобилей Lada стали 1 054 автолюбителя, что на 9,9% превышает результаты продаж января 2015 года.
Далее в рейтинге регионов с наибольшим спросом на автомобили марки Lada следует Самарская область, где в январе текущего года модели российского бренда разошлись тиражом в 883 единицы, что превышает результат годичной давности на 7,4%. Третьим регионом в списке стала Республика Башкортостан, где было продано 802 автомобиля Lada, что на 12% больше, чем годом ранее. «Пятерку» лидеров замкнули Пермский и Ставропольский край, а в ТОП-10 смогли попасть Краснодарский край, Московская область, Свердловская область, Челябинская область, Санкт-Петербург и Удмуртия.