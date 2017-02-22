За два дня пескосоляной смесью обработали более четырех тысяч километров дорог Рязанской области

С 20 по 22 февраля ОАО «Рязаньавтодор» обработал 4000 километров территориальных автомобильных дорог Рязанской области и 260 километров федеральных дорог 1 762 тоннами пескосоляной смеси. На очистке и уборке автодорог задействовали 230 единиц спецтехники.
Особое внимание дорожники уделили очистке покрытия, обочин, полосы отвода, барьерного ограждения, тротуаров, а так-же автопавильонов от снега и мусора.
Кроме того, убрали снежные валы с обочин автогрейдерами и ротором. На участке федеральной дороги М-6 «Каспий» заменили дорожные знаки, а на снегозаносимых участках произвели нарезку снежных траншей.
На участке федеральной автодороги Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» выполнили ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью.
Работа диспетчерской службы Рязаньавтодора ведется круглосуточно, все поступающие жалобы устраняются в нормативные сроки.