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10:56, 22 февраля 2017 172

За два дня пескосоляной смесью обработали более четырех тысяч километров дорог Рязанской области

За два дня пескосоляной смесью обработали более четырех тысяч километров дорог Рязанской области

С 20 по 22 февраля ОАО «Рязаньавтодор» обработал 4000 километров территориальных автомобильных дорог Рязанской области и 260 километров федеральных дорог 1 762 тоннами пескосоляной смеси. На очистке и уборке автодорог задействовали 230 единиц спецтехники.

Особое внимание дорожники уделили очистке покрытия, обочин, полосы отвода, барьерного ограждения, тротуаров, а так-же автопавильонов от снега и мусора.

Кроме того, убрали снежные валы с обочин автогрейдерами и ротором. На участке федеральной дороги М-6 «Каспий» заменили дорожные знаки, а на снегозаносимых участках произвели нарезку снежных траншей.

На участке федеральной автодороги Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» выполнили ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью.

Работа диспетчерской службы Рязаньавтодора ведется круглосуточно, все поступающие жалобы устраняются в нормативные сроки.


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