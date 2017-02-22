Рязанцы обсудят планировку дорог Октябрьского района

28 марта в Рязани пройдут публичные слушания по планировке улично-дорожной сети в Октябрьском районе. Постановление главы города об их проведении официально опубликовали в среду, 22 февраля.
Речь идет о территории в границах Спортивной улицы, Старообрядческого проезда, границ Скорбященского кладбища и парковой территории, Славянского проспекта, улиц Братиславской, Родниковой, Баженова, 3-го проезда улицы Старый сад и Голенчинского шоссе.
Слушания пройдут в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Начало в 18 часов. Там же до 28 марта будут принимать замечания и предложения. Телефон: 29-78-17.
Решение по проекту планировки примет городская администрация с учетом результатов слушаний.