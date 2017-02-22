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12:56, 22 февраля 2017 173

«Рязаньэнерго» инвестирует в электросетевой комплекс региона свыше 887 миллиона рублей

«Рязаньэнерго» инвестирует в электросетевой комплекс региона свыше 887 миллиона рублей

В 2017 году филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» планирует направить на строительство и реконструкцию энергообъектов Рязанской области более 887 млн рублей. Среди ключевых проектов: модернизация подстанций (ПС) 110/35/10 кВ «Сараи», ПС 110/10 кВ «Лихачево», ПС 35/6 кВ «Строитель».

Все три подстанции являются важными для региона: они питают часть Рязани, больницы, заводы, комбинаты, магазины, населенные пункты Рязанского и Сараевского районов. При этом оборудование подстанций функционирует с 60-70-х годов. Энергетики систематически проводили его техническое обслуживание, однако спустя полвека оно морально и физически устарело. Теперь на объектах установят микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, заменят трансформаторы тока и напряжения, аккумуляторные батареи, смонтируют элегазовые выключатели взамен масляных. На ПС «Строитель» заменят оба силовых трансформатора. Масштабные работы уже начались и продлятся до конца 2018 года.

В результате энергетики смогут повысить надежность работы подстанций, качество электроснабжения потребителей, запитанных от этих объектов, создать резерв мощности на будущее. Важно отметить, что центры питания также станут более экологичными.


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