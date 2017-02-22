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15:51, 22 февраля 2017 226
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На строительство детского сада в Семчине выделили еще 37 миллионов

На строительство детского сада в Семчине выделили еще 37 миллионов

На строительство детского сада в Семчине выделили еще 37 миллионов рублей. Соответствующие изменения в бюджете региона приняли на заседании облдумы в среду, 22 февраля.

Всего новый проект предусматривает увеличение расходной и доходной части бюджета на 59,9 миллиона за счет федеральных средств.

Как отметил министр финансов региона Марина Наумова, на поддержку среднего и малого предпринимательства выделено 56,1 миллиона, на оказание высокотехнологичной медпомощи гражданам — 2,5 миллиона, на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения — 1 миллион, а на подготовку кадров народного хозяйства 250 тысяч рублей.

Проект также предполагает выделение 1,5 миллиона рублей на капремонт гидроузла на реке Лыбедь и увеличение средств на строительство детского сада в Семчине на 37,8 миллиона рублей, из которых 27,8 миллиона — за счет средств юридических лиц.


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