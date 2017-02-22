Команда рязанского агроуниверситета победила в квесте «1941. Заполярье»

Команда рязанского агроуниверситета победила в региональном историческом молодежном квесте «1941. Заполярье», сообщили в пресс-релизе вуза.
В 2016 году «Волонтеры Победы» предложили современный формат изучения истории Отечества — Всероссийский исторический квест.
«1941. Заполярье» — четвертое мероприятие, которому предшествовали квесты, посвященные Дальнему Востоку, битве за Москву и Севастополь. Площадкой для такой необычной игры стал дом общественных организаций. Участники проходили задания на логику и сообразительность, на доверие и слаженность в команде.
В этом году цель квеста — предотвращение захвата территории Заполярья вражеской армией. Команды прошли шесть станций: Кировская железная дорога, Мурманское направление, Северный порт, Высота круглая, Высота ударная, Полуосторова рыбачий и средний.
На каждой станции волонтеры победы рассказывали о фактах борьбе советской армии за Заполярье. На каждое задание давалось до десяти минут. При этом оценивалось качество ответа, а количество набранных баллов определяло победителя.