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17:38, 22 февраля 2017 88

Команда рязанского агроуниверситета победила в квесте «1941. Заполярье»

Команда рязанского агроуниверситета победила в квесте «1941. Заполярье»

Команда рязанского агроуниверситета победила в региональном историческом молодежном квесте «1941. Заполярье», сообщили в пресс-релизе вуза.

В 2016 году «Волонтеры Победы» предложили современный формат изучения истории Отечества — Всероссийский исторический квест.

«1941. Заполярье» — четвертое мероприятие, которому предшествовали квесты, посвященные Дальнему Востоку, битве за Москву и Севастополь. Площадкой для такой необычной игры стал дом общественных организаций. Участники проходили задания на логику и сообразительность, на доверие и слаженность в команде.

В этом году цель квеста — предотвращение захвата территории Заполярья вражеской армией. Команды прошли шесть станций: Кировская железная дорога, Мурманское направление, Северный порт, Высота круглая, Высота ударная, Полуосторова рыбачий и средний.

На каждой станции волонтеры победы рассказывали о фактах борьбе советской армии за Заполярье. На каждое задание давалось до десяти минут. При этом оценивалось качество ответа, а количество набранных баллов определяло победителя.


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