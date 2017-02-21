Власти рассчитывают выручить за застроенный участок на Шлаковом полтора миллиона

В Рязани выставят на торги право развивать застроенную территорию на Шлаковом. Постановление городской администрации об открытом аукционе официально опубликовано во вторник, 21 февраля. Согласно ему, начальная цена составит 1 миллион 531 тысячу 568 рублей.
Речь идет об участке на улице Рытикова площадью 0,27 гектара. В декабре его включили в городскую программу развития территорий
Согласно программе, на площадке расположены две деревянные одноэтажки середины 1950-х годов — №34/15 по улице Разина и №17 по улице Рытикова.