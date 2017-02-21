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10:01, 21 февраля 2017 176
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Власти рассчитывают выручить за застроенный участок на Шлаковом полтора миллиона

Власти рассчитывают выручить за застроенный участок на Шлаковом полтора миллиона

В Рязани выставят на торги право развивать застроенную территорию на Шлаковом. Постановление городской администрации об открытом аукционе официально опубликовано во вторник, 21 февраля. Согласно ему, начальная цена составит 1 миллион 531 тысячу 568 рублей.

Речь идет об участке на улице Рытикова площадью 0,27 гектара. В декабре его включили в городскую программу развития территорий по инициативе неназванного инвестора. Программа предусматривает расселение и снос ветхих домов за частный счет и новое строительство на их месте. Чаще всего оно оказывается жилищным.

Согласно программе, на площадке расположены две деревянные одноэтажки середины 1950-х годов — №34/15 по улице Разина и №17 по улице Рытикова.


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