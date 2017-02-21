В ночь на вторник с рязанских дорог вывезли более 500 кубометров снега

В ночь на вторник, 21 февраля, с рязанских дорог вывезли более 500 кубометров снега. Об этом сообщили на
Для очистки проезжих частей задействовали 59 единиц техники. По данным мэрии, снег убрали с улицы Халтурина, Голенчинского шоссе, Скорбященского проезда, Первомайского проспекта и из каждого района города.
Остановки, парки и скверы очищали от снега 200 работников дирекции благоустройства Рязани. Для этого они использовали четыре трактора, пять погрузчиков и 15 самосвалов.
Проезжую часть посыпали пескосоляной смесью. Очищенные тротуары обработали механизированно и вручную.