Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:54, 21 февраля 2017 1 310
 0    0

В ночь на вторник с рязанских дорог вывезли более 500 кубометров снега

В ночь на вторник с рязанских дорог вывезли более 500 кубометров снега

Фото: Администрация Рязани

В ночь на вторник, 21 февраля, с рязанских дорог вывезли более 500 кубометров снега. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Для очистки проезжих частей задействовали 59 единиц техники. По данным мэрии, снег убрали с улицы Халтурина, Голенчинского шоссе, Скорбященского проезда, Первомайского проспекта и из каждого района города.

Остановки, парки и скверы очищали от снега 200 работников дирекции благоустройства Рязани. Для этого они использовали четыре трактора, пять погрузчиков и 15 самосвалов.

Проезжую часть посыпали пескосоляной смесью. Очищенные тротуары обработали механизированно и вручную.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
12:56, 21 февраля 2017
Не считая дорог. Рязанская область поднялась в топ-20 рейтинга качества жизни
11:54, 21 февраля 2017
В ночь на вторник с рязанских дорог вывезли более 500 кубометров снега
11:37, 21 февраля 2017
Квартиры дома на улице Грибоедова затопило из-за протекающей крыши. Видео
18:37, 20 февраля 2017
Рязанские дорожники поставили указатель на несуществующую деревню
16:07, 20 февраля 2017
Активисты ОНФ добились ремонта труб в общежитии на улице Островского. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
35 минут назад
Общее дело. Как в Рязани найти пропавшего ребенка

Общее дело. Как в Рязани найти пропавшего ребенка

Как правило, сообщения об исчезновении людей получает полиция, при необходимости подключается Следственный комитет.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 43 007
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 15
11:04, 15 февраля 2017 42 590
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 38 952
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 29 236
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 26 436
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Форум