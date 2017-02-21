Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:04, 21 февраля 2017 762
 0    0

Рязанцам предложили оценить перевод двух улиц Песочни на одностороннее движение

Рязанцам предложили оценить перевод двух улиц Песочни на одностороннее движение

Администрация Рязани предложила горожанам оценить возможную схему движения в Песочне. Ее опубликовали на сайте органа власти во вторник, 21 февраля. Проект предусматривает одностороннее движение по Васильевской улице (участок между Шереметьевской улицей и Васильевским проездом) и Васильевскому проезду (между Васильевской улицей и улицей Новоселов).

По 20 марта чиновники будут на специальной странице принимать комментарии рязанцев. Итоги опроса подведут 25 марта. Их учтут при окончательной оценке целесообразности изменений.

Изображение с сайта администрации Рязани


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
18:04, 21 февраля 2017
Рязанцам предложили оценить перевод двух улиц Песочни на одностороннее движение
14:46, 21 февраля 2017
Исправим вместе. Рязанцам предложили составить карту «убитых дорог»
12:56, 21 февраля 2017
Не считая дорог. Рязанская область поднялась в топ-20 рейтинга качества жизни 2
11:54, 21 февраля 2017
В ночь на вторник с рязанских дорог вывезли более 500 кубометров снега
11:37, 21 февраля 2017
Квартиры дома на улице Грибоедова затопило из-за протекающей крыши. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
Общее дело. Как в Рязани найти пропавшего ребенка

Общее дело. Как в Рязани найти пропавшего ребенка

Как правило, сообщения об исчезновении людей получает полиция, при необходимости подключается Следственный комитет.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 43 942
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 15
11:04, 15 февраля 2017 42 889
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 39 156
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 29 527
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 26 633
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Форум