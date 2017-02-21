Рязанцам предложили оценить перевод двух улиц Песочни на одностороннее движение

Администрация Рязани предложила горожанам оценить возможную схему движения в Песочне. Ее опубликовали на
По 20 марта чиновники будут
Изображение с
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Администрация Рязани предложила горожанам оценить возможную схему движения в Песочне. Ее опубликовали на
По 20 марта чиновники будут
Изображение с
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Как правило, сообщения об исчезновении людей получает полиция, при необходимости подключается Следственный комитет.