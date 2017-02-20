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11:03, 20 февраля 2017 191
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За выходные в Рязанской области задержали около тридцати пьяных водителей

За выходные в Рязанской области задержали около тридцати пьяных водителей

За вечер пятницы и прошедшие выходные, 18-19 февраля, в Рязанской области задержали 27 пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Кроме того, четыре человека отказали проходить тест на алкоголь, а еще четверо сели за руль в состоянии опьянения повторно.


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