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11:34, 20 февраля 2017 194
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Владельца земли в Михайловском районе оштрафовали за заброшенный участок

Владельца земли в Михайловском районе оштрафовали за заброшенный участок

Жителя Михайловского района оштрафовали на 25 тысяч за то, что он забросил свой участок. Ему принадлежит 10,5 гектара земли, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовским областям.

Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки. Оказалось, что земля, которую не используют уже три года, на 40% заросла сорняками и деревьями.

«Проверяемый участок не вспахан, для выпаса скота и производства продукции не используется. Не выполняются требования по улучшению и защите земель», — говорится в сообщении.

В отношении собственника составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 и части 2 статьи 8.8 КоАП РФ.


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