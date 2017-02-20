Владельца земли в Михайловском районе оштрафовали за заброшенный участок

Жителя Михайловского района оштрафовали на 25 тысяч за то, что он забросил свой участок. Ему принадлежит 10,5 гектара земли, сообщила
Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки. Оказалось, что земля, которую не используют уже три года, на 40% заросла сорняками и деревьями.
«Проверяемый участок не вспахан, для выпаса скота и производства продукции не используется. Не выполняются требования по улучшению и защите земель», — говорится в сообщении.
В отношении собственника составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 и части 2 статьи 8.8 КоАП РФ.