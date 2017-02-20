В рязанском храме обсудят историю церковных отношений Древней Руси и Западной Европы

В лектории Иоанно-Кронштадтского храма обсудят историю церковных взаимоотношений Древней Руси и Западной Европы. Встреча состоится в четверг, 23 февраля. Об этом
Лектором выступит протоиерей Константин Костромин, кандидат богословия и исторических наук. Он является проректором по научно-богословской работе Санкт-Петербургской Духовной Академии.
Напомним, лекции проходят в конференц-зале Иоанна-Кронштадтского храма (1 этаж) по четвергам в 19:00. Проект стартовал весной 2016 года. На встречи приглашают всех желающих.