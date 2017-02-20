Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:27, 20 февраля 2017 249
 0    0

В Рязани заметно подешевели малогабаритные квартиры

В Рязани заметно подешевели малогабаритные квартиры

В 2016 году в Рязани заметно подешевели квартиры меньше 32 квадратных метров. Исследование первичного и вторичного рынков 68 городов опубликовал портал «Мир квартир».

Согласно ему, средняя стоимость квадратного метра в малогабаритном жилье снизилась на 11,3%. Более резкое падение зафиксировали только во Владивостоке (15,8%), Оренбурге и Тюмени. По России показатель снизился на 4,8%.

В среднем «квадрат» в Рязани в прошлом году стоил 46 289 рублей — 44-я сумма, между Омском и Липецком. Среднее значение по стране — 56 818 рублей.

По средней цене квартиры областной центр также стал 44-м — 1,26 миллиона рублей (в России — 1,57 миллиона). За год сумма уменьшилась на 7,6% — 14-е падение в стране наряду с Липецком (в России — минус 3,2%).


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
12:27, 20 февраля 2017
В Рязани заметно подешевели малогабаритные квартиры
9:25, 18 февраля 2017
«Роснефть» предложила поддержать рязанский нефтезавод за счет подорожания бензина 6
8:32, 18 февраля 2017
Рязанцев пригласили на дегустацию молочных продуктов
21:58, 16 февраля 2017
Рязанские блины вошли в тройку самых дешевых в стране
15:51, 15 февраля 2017
Рязанские вареники стали лучшим продуктом года
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 часа назад
На Масленице вновь будет все лучшее, что есть в Рязани — главный режиссер

На Масленице вновь будет все лучшее, что есть в Рязани — главный режиссер

Главный режиссер праздника Константин Кириллов рассказал RZN.info о том, как повлияет смена площадки на программу, чем отличаются концерты под открытым небом и почему организаторы не хотят повторяться.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:04, 15 февраля 2017 41 519
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
21:17, 15 февраля 2017 40 038
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 15
15:20, 14 февраля 2017 38 533
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 28 406
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 26 115
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Форум