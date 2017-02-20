В Рязани заметно подешевели малогабаритные квартиры

В 2016 году в Рязани заметно подешевели квартиры меньше 32 квадратных метров. Исследование первичного и вторичного рынков 68 городов опубликовал портал «
Согласно ему, средняя стоимость квадратного метра в малогабаритном жилье снизилась на 11,3%. Более резкое падение зафиксировали только во Владивостоке (15,8%), Оренбурге и Тюмени. По России показатель снизился на 4,8%.
В среднем «квадрат» в Рязани в прошлом году стоил 46 289 рублей — 44-я сумма, между Омском и Липецком. Среднее значение по стране — 56 818 рублей.
По средней цене квартиры областной центр также стал 44-м — 1,26 миллиона рублей (в России — 1,57 миллиона). За год сумма уменьшилась на 7,6% — 14-е падение в стране наряду с Липецком (в России — минус 3,2%).