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9:17, 20 февраля 2017 522
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Глава «Аэрофлота» выступил за приватизацию компании

Глава «Аэрофлота» выступил за приватизацию компании

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев выступает за приватизацию группы компаний, но после внедрения российской авиатехники. Об этом заявил в интервью, опубликованном в понедельник, 20 февраля, передает ТАСС.

«Что касается „Аэрофлота“, я за приватизацию», — сказал Савельев. Он отметил, что компания сейчас стоит дорого, больше трех миллиардов, хотя в 2014 году, когда ввели антироссийские санкции, цена акций «Аэрофлота» падала до 20 рублей за штуку. За последний год их котировки выросли в три раза и сейчас акция стоит почти 180 рублей. «Прогноз — 210», — отметил глава «Аэрофлота».

Он отметил, что после приватизации в совете директоров «Аэрофлота», в который входят 11 человек, произойдут изменения и у государства останется пять представителей, а не восемь, как сегодня. И поэтому приватизацию проще проводить после внедрения российской авиатехники. «Пять против шести, и российский самолет может не попасть в компанию по итогам голосования», — пояснил Савельев.


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