Житель Скопина в суде добился права на досрочную пенсию по старости. Об этом в четверг, 2 февраля,
Мужчина обратился в суд с иском к ГУ Управления Пенсионного фонда РФ по Скопинскому району. Он потребовал назначения ему досрочной страховой пенсии по старости как лицу, работающему в тяжелых условиях труда. В Пенсионном фонде скопинцу отказали на том основании, что его работа в должности мастера на строительстве новых объектов в Специализированном строительно-монтажном управлении-46 документально не подтверждается.
Суд признал право мужчины на досрочное назначение пенсии
Отмечается, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.