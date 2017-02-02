Сторожевые псы насмерть загрызли пенсионерку в Москве

В четверг, 2 февраля, на улице Казакова в Москве обнаружили тело 79-летней женщины. По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ, сообщила
«При визуальном осмотре на теле погибшей обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении животных», — говорится в сообщении.
Следователи планируют проверить правила содержания четырех собак, которые охраняли территорию местного госучреждения.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, расследование продолжается.