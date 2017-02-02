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14:40, 2 февраля 2017 1 130
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«Соленое детство». Рязанец выпустил автобиографическую книгу о судьбе детдомовца

«Соленое детство». Рязанец выпустил автобиографическую книгу о судьбе детдомовца

Уроженец Рязанской области Александр Гезалов выпустил автобиографическую книгу «Соленое детство» о судьбе детдомовца. Об этом сообщает Culturavrn.ru.

«Эта книга — для всех, кому интересен опыт преодоления. Для тех, кто так или иначе сталкивается с детьми, потерявшими родителей, кто занимается помощью другим. А ещё для тех, кто утратил веру в себя и опустил руки», — отмечает издание.

Александр Гезалов родился в 1968 году в поселке Тума Клепиковского района. Он вырос в детдоме. Александр Гезалов является международным экспертом по социальному сиротству стран СНГ, экспертом департамента социальной защиты населения Москвы. Он выпустил несколько книг и разработал множество социальных проектов. Гезалов женат, у него четверо детей.

В новой книге Александр Гезалов рассказал о людях с «ампутированным детством» и описал свой опыт «общественника», создавшего организацию, которая помогает детям-сиротам и другим нуждающимся.

«Чувствуя свою безнаказанность, старшие воспитанники стали измываться уже и днём. Например, сажали в лодку без вёсел и закидывали булыжниками. Так как расстояние небольшое, то камни попадали то в лодку, то в голову. Рядом с детским домом комсомольцами была построена игровая площадка. Старшие забирались внутрь домиков, предварительно сложив туда камни, а мы должны были пробираться мимо них. Или должны были приступом брать ледяную горку — старшие наверху, и скидывают тебя как попало — ногами, руками… Может, именно тогда я перестал бояться боли», — вспоминает автор.

Из тринадцати выпускников его года в живых остался он один.

Фото Culturavrn.ru


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