Рязанский завод откажется от импортной продукции в пользу белгородской

Рязанский завод «ТехноНиколь» откажется от импортных баллонов для монтажной пены и перейдет на белгородские. Предприятие станет основным покупателем этой продукции, сообщил отраслевой портал «
Белгородский завод металлоизделий планирует освоить выпуск аэрозольных баллонов к марту 2017 года. «Компания намерена вложить в создание современной производственной линии около 85 миллионов рублей, а также привлечь инвесторов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что открытие этого производства станет очередным шагом в реализации программы импортозамещения.