Рязанцам предложили пройти бесплатное обследование по профилактике рака

В пятницу, 3 февраля, рязанцы смогут пройти бесплатное обследование по профилактике рака в холле ОКБ по адресу улица Интернациональная, дом №3-а. Акцию приурочили ко Всемирному дню борьбы с раком, сообщили на
Скрининговое обследование в Центре здоровья включает в себя:
- определение уровня глюкозы и холестерина в крови;
- оценку дыхательной и сердечно-сосудистой системы;
- консультацию терапевта;
- посещение смотрового кабинета для проведения онкопрофосмотра.
Также рязанцы смогут пройти дополнительные исследования:
- скрининговое УЗИ на предмет выявления онкологических заболеваний — для пациентов 1978, 1972, 1966, 1960, 1954 и 1948 годов рождения;
- маммографию — для женщин 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951 и 1948 годов рождения;
- ПСА (для диагностики рака и аденомы простаты) — для мужчин 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951 и 1948 годов рождения.
Начало акции в 10:00 часов.