Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:54, 2 февраля 2017 3 230
 0    0

Рязанцам предложили пройти бесплатное обследование по профилактике рака

Рязанцам предложили пройти бесплатное обследование по профилактике рака

В пятницу, 3 февраля, рязанцы смогут пройти бесплатное обследование по профилактике рака в холле ОКБ по адресу улица Интернациональная, дом №3-а. Акцию приурочили ко Всемирному дню борьбы с раком, сообщили на сайте больницы.

Скрининговое обследование в Центре здоровья включает в себя:

  • определение уровня глюкозы и холестерина в крови;
  • оценку дыхательной и сердечно-сосудистой системы;
  • консультацию терапевта;
  • посещение смотрового кабинета для проведения онкопрофосмотра.

Также рязанцы смогут пройти дополнительные исследования:

  • скрининговое УЗИ на предмет выявления онкологических заболеваний — для пациентов 1978, 1972, 1966, 1960, 1954 и 1948 годов рождения;
  • маммографию — для женщин 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951 и 1948 годов рождения;
  • ПСА (для диагностики рака и аденомы простаты) — для мужчин 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951 и 1948 годов рождения.

Начало акции в 10:00 часов.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
18:54, 2 февраля 2017
Рязанцам предложили пройти бесплатное обследование по профилактике рака
13:08, 2 февраля 2017
Ряжский район купит детский сад у РЖД
12:43, 2 февраля 2017
За четвертый квартал прожиточный минимум в Рязанской области уменьшился на 171 рубль 1
15:06, 1 февраля 2017
Журналисты нашли в Рязанской области медика с зарплатой 5 500 рублей 4
9:13, 1 февраля 2017
В Рязани возле диализного центра построят парковку для инвалидов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Выгоду использования электроплит подтверждают большинство их владельцев.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:09, 26 января 2017 36 262
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
9:51, 21 января 2017 24 204
В аварии на Северной окружной погиб водитель «Лады-Гранты».Фото
14:24, 30 января 2017 19 416
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:06, 24 января 2017 19 259
Губернатор наградил ликвидаторов последствий взрыва в Осеннем переулке. Фото
15:26, 28 января 2017 19 066
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований
Форум