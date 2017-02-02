МТС открыли в Рязани федеральный центр по работе с бизнесом

МТС открыли в Рязани федеральный центр телемаркетинга. Торжественную церемонию в четверг, 2 февраля, посетил губернатор Олег Ковалев. Он и директор областного филиала компании Александр Ляк дали старт работе центра, символически разблокировав смартфоны нажатием пальца.
Глава региона назвал центр телемаркетинга «новым словом в оказании услуг»: «Очень важно, что именно Рязанская область выбрана площадкой для размещения федерального Центра, который будет обслуживать все регионы России, от Владивостока до Калининграда».
Центр будет работать с малым и средним бизнесом, но не оставит без внимания и клиентов — физические лица, отметил Ляк. В новом подразделении работают 212 рязанцев. По словам Ковалева, они будут обслуживать абонентов «от Владивостока до Калининграда». Рязанский центр — единственный в МТС.
Губернатор рассказал, что оператор выбирал место размещения центра из нескольких вариантов и предпочел Рязань с учетом в том числе высокого уровня подготовки кадров в вузах и наличия мощной коммуникационной системы. Самому городу, по его словам, важны новые рабочие места.