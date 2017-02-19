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12:14, 19 февраля 2017 224
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В Ярославской области построят парусную яхту для Конюхова

В Ярославской области построят парусную яхту для Конюхова

В Ярославской области построят скоростную парусную яхту для Федора Конюхова. На ней он отправится в кругосветное путешествие, передает «Интерфакс».

70-метровую яхту построит судостроительный завод «Вымпел». Ее корпус изготовят из алюминия: он должен обладать большим скоростным потенциалом и выдерживать 12-балльный шторм. Конюхов хочет назвать судно в честь флотоводца Федора Ушакова.

Конюхов планирует участвовать в кругосветном плавании на Кубок Жюля Верна, которые стартует в проливе Ла-Манш и завершится у мыса Горн (Южная Америка). 80-дневный маршрут будет проложен с запада на восток через мыс Доброй Надежды (Африка) и мыс Люин (Австралия).

После кругосветного плавания яхта станет учебным парусным судном для ВМФ.


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