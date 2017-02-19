В Якутии 16-летнюю девушку похитили из-за долга за косметику. Несовершеннолетняя два дня провела в запертой квартире, передает
22-летняя жительница поселка Светлый потребовала у своей 16-летней знакомой 50 тысяч рублей за косметику. Должница не смогла отдать деньги. Тогда гостья заставила ее поехать в свою квартиру. Она отобрала у несовершеннолетней телефон и заперла ее. В течение двух дней злоумышленница требовала, чтобы девушка позвонила родственникам и попросила у них деньги.
«В определенный момент узница отправила матери сообщение о происходящем, и женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции», — сообщили в региональном СУ СКР.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по пунктам «в», «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»).