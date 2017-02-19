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11:56, 19 февраля 2017 305
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В Якутии 16-летнюю девушку похитили из-за долга за косметику

В Якутии 16-летнюю девушку похитили из-за долга за косметику

Фото: Pixabay.com

В Якутии 16-летнюю девушку похитили из-за долга за косметику. Несовершеннолетняя два дня провела в запертой квартире, передает ТАСС.

22-летняя жительница поселка Светлый потребовала у своей 16-летней знакомой 50 тысяч рублей за косметику. Должница не смогла отдать деньги. Тогда гостья заставила ее поехать в свою квартиру. Она отобрала у несовершеннолетней телефон и заперла ее. В течение двух дней злоумышленница требовала, чтобы девушка позвонила родственникам и попросила у них деньги.

«В определенный момент узница отправила матери сообщение о происходящем, и женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции», — сообщили в региональном СУ СКР.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по пунктам «в», «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»).


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