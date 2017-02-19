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12:31, 19 февраля 2017 88
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В России запустили производство новейшего вертолета Ми-171А2

В России запустили производство новейшего вертолета Ми-171А2

В России запустили производство новейшего многоцелевого вертолета Ми-171А2. В этом году планируют выпустить четыре машины, передает ТАСС.

О начале производства Ми-171А2 на 13-й международной выставке IDEX-2017 в воскресенье, 19 февраля, рассказал гендиреткор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Ми-171А2 является представителем семейства вертолетов Ми-8/17. Машину оснастят интегрированным цифровым пилотажно- навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17 («стеклянная кабина»). Он позволяет эксплуатировать вертолет без присутствия инженера на борту. В таких условиях число членов экипажа может быть снижено до двух человек.

Глубокой модернизации подверглась несущая система. Так, Ми-171А2 получит несущий и X-образный рулевой винты из композиционных материалов, а также усовершенствованные автомат перекоса и втулка несущего механизма. Отмечается, что нововведения позволили улучшить управляемость, снизить общую массу несущей системы и повысить тягу несущего винта на 700 килограммов. Кроме того, на 20% возросли показатели крейсерской и максимальной скорости. Увеличилась и дальность полета.

Ми-171А2 могут применять в высокогорье, при больших температурах и повышенной влажности. Оборудование позволяет эксплуатировать вертолет над водной поверхностью.


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