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21:30, 19 февраля 2017 744
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Пропавшая в Старожиловском районе пенсионерка погибла

Пропавшая в Старожиловском районе пенсионерка погибла

Пропавшая в Старожиловском районе пенсионерка погибла. Об этом сообщили в официальной группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert».

Женщина пропала в субботу, 18 февраля, в деревне Ершово.


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