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19:16, 19 февраля 2017 776
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При пожаре на улице Новоселов погиб 55-летний мужчина

При пожаре на улице Новоселов погиб 55-летний мужчина

При пожаре на улице Новоселов погиб 55-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Мужчина являлся хозяином квартиры.

Напомним, инцидент произошел вечером в воскресенье, 19 февраля.


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1 неделя назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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