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14:38, 18 февраля 2017 927
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Ученые дали имя новой малой планете Солнечной системы

Ученые дали имя новой малой планете Солнечной системы

Американские ученые выбрали имя для новой карликовой планеты Солнечной системы, которая была открыта в 1991 году. Теперь она называется Бернардбоуэн, передает «Федеральное агентство новостей».

Планета, расположенная между Марсом и Юпитером, получила имя астрофизика Бернарда Боуэна — австралийского ученого, который основал Международный центр радиоастрономических исследований.

Бернардбоуэн находится в поясе астероидов. Она совершает оборот вокруг Солнца за 3,26 земного года. С момента открытия малая планет имела только код (6196) 1991 UO4.


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