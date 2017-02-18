Ученые дали имя новой малой планете Солнечной системы

Американские ученые выбрали имя для новой карликовой планеты Солнечной системы, которая была открыта в 1991 году. Теперь она называется Бернардбоуэн, передает «
Планета, расположенная между Марсом и Юпитером, получила имя астрофизика Бернарда Боуэна — австралийского ученого, который основал Международный центр радиоастрономических исследований.
Бернардбоуэн находится в поясе астероидов. Она совершает оборот вокруг Солнца за 3,26 земного года. С момента открытия малая планет имела только код (6196) 1991 UO4.