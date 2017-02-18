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8:49, 18 февраля 2017 295
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Олега Ковалева представят к государственной награде — СМИ

Олега Ковалева представят к государственной награде — СМИ

Экс-губернатора Рязанской области Олега Ковалева представят к награде. Об этом со ссылкой на близкий к Кремлю источник пишет «Газета.Ru».

Кроме Ковалева, этой чести удостоятся еще четверо бывших глав регионов.

Отмечается, что эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они только будут представлены к государственным наградам», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли наградят досрочно ушедших недавно в отставку губернаторов.

Напомним, с начала февраля в отставку ушли пять глав российских регионов. Свои посты покинули губернатор Карелии Александр Худилайнен, Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, новгородский губернатор Сергей Митин и глава Рязанской области Олег Ковалев.


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