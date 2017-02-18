Экс-губернатора Рязанской области Олега Ковалева представят к награде. Об этом со ссылкой на близкий к Кремлю источник пишет «Газета.Ru».
Кроме Ковалева, этой чести удостоятся еще четверо бывших глав регионов.
Отмечается, что эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Они только будут представлены к государственным наградам», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли наградят досрочно ушедших недавно в отставку губернаторов.
Напомним, с начала февраля в отставку ушли пять глав российских регионов. Свои посты покинули губернатор Карелии Александр Худилайнен, Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, новгородский губернатор Сергей Митин и глава Рязанской области Олег Ковалев.