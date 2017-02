Президент США Дональд Трамп назвал крупнейшие в стране средства массовой информации — The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN — врагами американского народа. Трамп утверждает, что они распространяют фейковые новости, передает « Медуза ».

«Теме „фейковых новостей“ Дональд Трамп уделил значительную часть своей пресс-конференции, которая состоялась 16 февраля. В частности, он раскритиковал СМИ за публикацию утечек из спецслужб. Одним из следствий таких утечек стала отставка советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна — журналисты узнали о его контактах с российским послом», — говорится в сообщении.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!