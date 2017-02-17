Жительница Сасова украла у знакомой ювелирные украшения. Об этом сообщили в
В полицию обратилась жительница Сасова, которая сообщила, что из ее дома пропали ювелирные украшения: две золотые цепочки, кулон и кольцо.
Оперативники опросили родственников и знакомых пострадавшей и выяснили, что в выходные к женщине в дом приходили гости.
После этого полицейские установили, что к краже причастна 39-летняя жительница города Сасово — хорошая знакомая пострадавшей, которая была у нее в гостях в тот вечер. Вскоре стражи порядка разыскали и задержали злоумышленницу. Похищенное изъяли.
В отношении воровки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.