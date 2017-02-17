Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:21, 17 февраля 2017 220
 0    0

Жительница Сасова украла у знакомой ювелирные украшения

Жительница Сасова украла у знакомой ювелирные украшения

Жительница Сасова украла у знакомой ювелирные украшения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась жительница Сасова, которая сообщила, что из ее дома пропали ювелирные украшения: две золотые цепочки, кулон и кольцо.

Оперативники опросили родственников и знакомых пострадавшей и выяснили, что в выходные к женщине в дом приходили гости.

После этого полицейские установили, что к краже причастна 39-летняя жительница города Сасово — хорошая знакомая пострадавшей, которая была у нее в гостях в тот вечер. Вскоре стражи порядка разыскали и задержали злоумышленницу. Похищенное изъяли.

В отношении воровки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:21, 17 февраля 2017
Жительница Сасова украла у знакомой ювелирные украшения
12:58, 17 февраля 2017
Житель Свердловской области выжил после падения с седьмого этажа
12:39, 17 февраля 2017
Следователи присоединились к поискам пропавшей рязанки
9:58, 17 февраля 2017
На Московском шоссе столкнулись две легковушки. Видео
9:41, 17 февраля 2017
В центре Рязани поспешившая «Лада Гранта» устроила ДТП. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:04, 15 февраля 2017 36 951
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 35 943
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
21:17, 15 февраля 2017 32 196
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 13
13:40, 15 февраля 2017 26 195
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 25 299
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум