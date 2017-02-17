За год суды оштрафовали рязанцев почти на 160 миллионов

За 2016 год суды оштрафовали рязанцев на 159 934 389 рублей. Это сумма взысканий, назначенных мировыми судьями и районными судами, сообщила
Всего за прошедший год мировые судьи рассмотрели 52 263 гражданских дела и 36 093 — об административных правонарушениях, а районные суды рассмотрели 23 836 гражданских и административных дел.
К уголовной ответственности привлекали 5 380 подозреваемых, из которых осудили 4 127 человек.
Также в течение года суды рассмотрели 39 667 дел об административных правонарушениях, в рамках которых наказанию подвергли 32 648 человек.