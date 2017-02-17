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16:20, 17 февраля 2017 98
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За год суды оштрафовали рязанцев почти на 160 миллионов

За год суды оштрафовали рязанцев почти на 160 миллионов

За 2016 год суды оштрафовали рязанцев на 159 934 389 рублей. Это сумма взысканий, назначенных мировыми судьями и районными судами, сообщила пресс-служба Рязанского арбитражного суда.

Всего за прошедший год мировые судьи рассмотрели 52 263 гражданских дела и 36 093 — об административных правонарушениях, а районные суды рассмотрели 23 836 гражданских и административных дел.

К уголовной ответственности привлекали 5 380 подозреваемых, из которых осудили 4 127 человек.

Также в течение года суды рассмотрели 39 667 дел об административных правонарушениях, в рамках которых наказанию подвергли 32 648 человек.


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