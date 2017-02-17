«ВКонтакте» запустит сервис вызова такси

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит новую функцию вызова такси прямо из приложения. Об этом пишет газета «
По словам «Известий», руководитель проекта уже проводят переговоры с крупнейшими сервисами «Яндекс.Такси» и Gett. Благодаря введению данных приложений в соцсеть, пользователи смогут вызвать такси не покидая «ВКонтакте». Для того, чтобы юзеры проводили как можно больше времени на этом сайте, был ранее запущен раздел «Товары», где можно продавать свои вещи. С этой же целью планируется и интеграция функции такси.
«Популярная социальная сеть постоянно расширяется и предоставляет все больше возможностей, прекратившись в самостоятельный зрелый проект. В зарубежных соцсетях интегрирована масса дополнительных сервисов, к чему также и стремится отечественный производитель», — говорится в сообщении.
Сотрудники офиса Gett никак не прокомментировали данное заявление о сотрудничестве, руководство «Яндекс.Такси» и «ВКонтакте» также пока отказались от интервью.