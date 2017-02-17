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9:36, 17 февраля 2017 1 313
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«ВКонтакте» запустит сервис вызова такси

«ВКонтакте» запустит сервис вызова такси

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит новую функцию вызова такси прямо из приложения. Об этом пишет газета «Известия».

По словам «Известий», руководитель проекта уже проводят переговоры с крупнейшими сервисами «Яндекс.Такси» и Gett. Благодаря введению данных приложений в соцсеть, пользователи смогут вызвать такси не покидая «ВКонтакте». Для того, чтобы юзеры проводили как можно больше времени на этом сайте, был ранее запущен раздел «Товары», где можно продавать свои вещи. С этой же целью планируется и интеграция функции такси.

«Популярная социальная сеть постоянно расширяется и предоставляет все больше возможностей, прекратившись в самостоятельный зрелый проект. В зарубежных соцсетях интегрирована масса дополнительных сервисов, к чему также и стремится отечественный производитель», — говорится в сообщении.

Сотрудники офиса Gett никак не прокомментировали данное заявление о сотрудничестве, руководство «Яндекс.Такси» и «ВКонтакте» также пока отказались от интервью.


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