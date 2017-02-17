В московском метро сократят должность дежурного у эскалатора. Отмечается, что это повысит безопасность подземки, передает «
«Обязанности дежурных перейдут к специалистам более широкого профиля, способным оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, что повысит безопасность пассажиров на эскалаторах. Контроль будет осуществляться как у эскалатора, так и через систему видеонаблюдения. При этом будет сокращена должность дежурного и введена должность слесаря-электрика», — рассказали в пресс-службе метро.
Безопасность в подземке усилится из-за того, что уровень квалификации работников станет выше. Бывшим дежурным предложат другую работу в метрополитене. Они смогут пройти курсы повышения квалификации и занимать более высокооплачиваемые должности.