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11:11, 17 февраля 2017 759
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В этом году рязанцы отпразднуют Масленицу на новом месте

В этом году рязанцы отпразднуют Масленицу на новом месте

В этом году рязанцы отпразднуют Масленицу на новом месте. Прио-Внешторгбанк и администрация города организуют традиционный праздник «Душа моя Масленица» на Лыбедском бульваре в пятницу, 24 февраля.

Общегородские гулянья пройдут в 17-й раз. В разное время они проводились на Соборной площади, в Кремле, в Парке железнодорожников, Нижнем городском саду, в последние три года — у ЦСК. Теперь горожан приглашают на новую площадку в историческом центре Рязани.

Подробная программа торжеств появится позже, но уже точно известно, что на бульваре будут все основные атрибуты проводов зимы: обжорные ряды, масленичный столб, чучело Масленицы, сожжением которого под красочный фейерверк и завершатся гулянья. В развлекательной программе задействуют около 300 профессиональных артистов. Ежегодно праздник «Душа моя Масленица» посещают почти 50 тысяч рязанцев. По масштабу он уступает только новогодней ночи и Дню Победы.

Прио-Внешторгбанк и администрация города приглашают всех жителей на Лыбедский бульвар в пятницу, 24 февраля, к 14:00.


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