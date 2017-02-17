В этом году рязанцы отпразднуют Масленицу на новом месте. Прио-Внешторгбанк и администрация города организуют традиционный праздник «Душа моя Масленица» на Лыбедском бульваре в пятницу, 24 февраля.
Общегородские гулянья пройдут в 17-й раз. В разное время они проводились на Соборной площади, в Кремле, в Парке железнодорожников, Нижнем городском саду, в последние три года — у ЦСК. Теперь горожан приглашают на новую площадку в историческом центре Рязани.
Подробная программа торжеств появится позже, но уже точно известно, что на бульваре будут все основные атрибуты проводов зимы: обжорные ряды, масленичный столб, чучело Масленицы, сожжением которого под красочный фейерверк и завершатся гулянья. В развлекательной программе задействуют около 300 профессиональных артистов. Ежегодно праздник «Душа моя Масленица» посещают почти 50 тысяч рязанцев. По масштабу он уступает только новогодней ночи и Дню Победы.
Прио-Внешторгбанк и администрация города приглашают всех жителей на Лыбедский бульвар в пятницу, 24 февраля, к 14:00.