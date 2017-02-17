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10:02, 17 февраля 2017 392
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Путин поблагодарил Ковалева за проделанную работу. Видео

Путин поблагодарил Ковалева за проделанную работу. Видео

Фото: Kremlin.ru

Вечером в четверг, 16 февраля, Владимир Путин встретился с экс-губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым, а также с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края и Новгородской области. Президент поблагодарил их за проделанную работу, сообщили на официальном сайте Кремля.

Глава страны отметил, что за годы работы этих руководителей регионы изменились в лучшую сторону.

«Безусловно, проблем всегда и везде хватает. Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов», — сказал Путин.

Президент обсудил с бывшими губернаторами состояние регионов и спросил, как они оценивают проблемы и задачи, которые нужно решить в ближайшее время.

«Ротация — это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем», — заявил Путин.

Кроме того, он выразил надежду на то, что бывшие руководители поддержат своих преемников: «Рассчитываю, что вы их поддержите вашими знаниями, опытом и вашими идеями по поводу того, что и как нужно было бы сделать в самое ближайшее время, чтобы не потерять темп в развитии регионов, которые вы возглавляли».

Видео Первого канала


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